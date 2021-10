Dall'Argentina: emissari del Milan ieri hanno seguito Alvarez durante River Plate-San Lorenzo

Come riportato dal giornalista argentino Sebastián Srur sul suo profilo Twitter, ieri durante River Plate-San Lorenzo, era presente uno scout del Milan per visionare dal vivo Julián Álvarez, talento classe 2000 in forza ai ‘Millonarios’. L’emissario rossonero si è recato allo stadio Monumental per rendersi conto delle reali potenzialità del giovane calciatore. Per la cronaca il match è finito 3-1 per i padroni di casa, con tripletta proprio di Alvarez.

Ayer hubo un scouting del Milan en el Monumental, siguiendo a @julianalvarezzz. #River — Sebastián Srur (@Sebasrur) October 19, 2021