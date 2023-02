Dall'idea delle vie legali alla lettera senza la parola "scusa": gli ultimi giorni di Zaniolo alla Roma

Fonte: tuttomercatoweb.com

Sulle pagine del Messaggero viene analizzato il caso Nicolò Zaniolo, con un retroscena rivelato dal quotidiano romano. L'attaccante della Roma, si legge, in un momento di rabbia iniziale post-apertura del caso di mercato ha pensato anche di adire le vie le legali per tutelare la propria carriera, salvo poi preferire la scelta di fare un passo indietro per provare a ricomporre i tasselli e ad essere reintegrato in squadra, nonostante comunque nella lettera diffusa tramite l'ANSA non venga mai espressa la parola "scusa".