Dalla Francia, il meteo rinvia Marsiglia-PSG: già riprogrammata a domani

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Un'allerta meteo per la zona di Marsiglia ha causato il rinvio a domani dell'incontro di Ligue 1 tra l'Olympique e il Paris Saint Germain, classica del campionato d'Oltralpe che era in programma questa sera alle 20.45.

Il rinvio di 24 ore è stato deciso dal Prefetto delle Bocche del Rodano, spiegando che "secondo le previsioni, l'intero dipartimento sarà colpito nel tardo pomeriggio e in serata da temporali intensi e piogge con le precipitazione che potranno raggiungere localmente i 120 mm in poche ore".

Per evitare rischi, dato anche che allo stadio 'Velodrome' erano attesi 70.000 spettatori, è stato inevitabile posporre la partita, che si giocherà domani alle 20. (ANSA).