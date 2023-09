Dalla Francia: Rino Gattuso sarà il nuovo allenatore del Marsiglia

(ANSA) - PARIGI, 27 SET - Gennaro Gattuso sarà il nuovo allenatore dell'Olympique Marsiglia, secondo quanto riferito oggi dalle radio pubbliche francesi della catena di Radio France. L'ex campione del mondo del 2006, 45 anni, è atteso in queste ore in città e potrebbe essere in panchina già sabato per la 7/a giornata di Ligue 1, con il Marsiglia impegnato in trasferta contro il Monaco. Gattuso sostituirà Marcelino, che ha lasciato la squadra all'ottavo posto, dopo la sconfitta per 4-0 domenica scorsa contro il PSG e i tifosi in rivolta. (ANSA).