Dallavalle: "Sapevo che Allegri avrebbe portato un po' di ordine al Milan"

Andrea Dallavalle, medaglia d'argento nel salto triplo ai Mondiali di atletica leggera, è stato ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 e ha parlato ance del Milan, di cui è grande tifoso: "Ero contento quest'estate appena ho saputo del ritorno di Allegri, sapevo che avrebbe portato un po' di ordine.

Da profano mi sembra siano stati fatti acquisti giusti, mirati, per ora sembrano portare risultati".