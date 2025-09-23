Incocciati: "Milan di Allegri ben quadrato. Per me impensabile togliere Gimenez"

Beppe Incocciati ha parlato al Mattino di chi potrebbe essere il grande antagonista in campionato: "Il Milan di Allegri mi sembra ben quadrato. Sono curioso di vedere come Max cambierà l’assetto quando tornerà Leao. Per me impensabile che tolga Gimenez. L’Inter ha una rosa attrezzata e anche la Juventus non mi pare niente male".

IL TABELLINO DI UDINESE-MILAN

Questo il tabellino di Udinese-Milan 0-3, gara valevole per il quarto turno di Serie A Enilive 2025/2026:

UDINESE-MILAN 0-3

Marcatori: 40', 53' Pulisic (M), 46' Fofana (M)

LE FORMAZIONI

UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue (59' Zanoli), Kristensen, Solet, Zemura; Ekkelenkamp (59' Rui Modesto), Zarraga, Karlstrom, Atta (81' Miller); Bravo (45' st Buksa), Davis (59' Zaniolo). A disp.: Nunziante, Venuti, Goglichdize, Gueye, Kamara, Bertola, Palma, Piotrowski, Kabasele. All. Runjaic

MILAN (3-5-2): P. Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic (67' De Winter); Saelemaekers, Fofana (67' Ricci), Modric (81' Athekame), Rabiot, Estupinan; Pulisic (63' Loftus-Cheek), Gimenez (63' Nkunku). A disp.: Torriani, Pittarella; Odogu, Bartesaghi, Balentien. All. Landucci

Arbitro: Doveri di Roma 1

Ammoniti: 30' Atta (U)

Espulsi: nessuno

Recupero: 2' 1T, 3' 2T