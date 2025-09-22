Ordine sul nuovo corso di Allegri: "Ha dentro una carica diversa che lo fa sembrare più a Conte"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, è intervenuto Franco Ordine per parlare di Milan dopo la convincente vittoria di sabato sera a Udine.

Allegri può diventare l'anti Conte?

"E' molto prematuro. Intanto vediamo domenica prossima nello scontro diretto. Lì capiremo qualcosa di più. Questa è una delle poche settimane con il doppio impegno per il Milan, capiremo anche la tenuta della rosa complessiva così. Personalmente non avevo fiducia nel tipo di mercato fatto, soprattutto in difesa, e mi tengo ancora questo giudizio. Vedremo alla fine. Di certo ho visto un lavoro di Allegri, fatto molto in profondità e con il decisivo contributo di alcuni esponenti, che hanno dato alla squadra carisma e cifra tecnica, mi riferisco a Modric e Rabiot. E occhio a Nkunku, che potrebbe essere un altro acquisto".

Cosa aggiunge su Allegri?

"Dal punto di vista del messaggio da mandare alla squadra, Allegri non ha sbagliato una mossa. Dopo la burrascosa conclusione del suo rapporto con la Juve e l'anno di stop, lui è come se avesse una carica particolare, perché sento ancora qualche critico di Allegri parlare di un Allegri diverso. Ma non lo è. Secondo me è un Allegri che ha dentro una carica diversa, che lo fa sembrare più a Conte. E' un Allegri 2.0. E' anche molto preciso nella preparazione delle partite, mi sembra che ci sia uno studio in più, un lavoro molto raffinato dietro".