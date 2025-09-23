Serie A, tutti i risultati della quarta giornata di campionato

Serie A, tutti i risultati della quarta giornata di campionatoMilanNews.it
Oggi alle 01:00News
di Manuel Del Vecchio

Questi tutti i risultati della quarta giornata di Serie A Enilive 2025/26.

Lecce-Cagliari 1-2
Bologna-Genoa 2-1
Verona-Juventus 1-1
Udinese-Milan 0-3
Lazio-Roma 0-1
Cremonese-Parma 0-0
Torino-Atalanta 0-3
Fiorentina-Como 1-2
Inter-Sassuolo 2-1
Napoli-Pisa 3-2

LA CLASSIFICA
Napoli 12 
Juventus 10
Milan 9 
Roma 9 
Atalanta 8 
Cremonese 8 
Como 7 
Cagliari 7 
Udinese 7 
Inter 6 
Bologna 6 
Torino 4 
Lazio 3 
Sassuolo 3
Hellas Verona 3 
Fiorentina 2 
Genoa 2 
Parma 2 
Pisa 1 
Lecce 1 