Serie A, tutti i risultati della quarta giornata di campionato
Questi tutti i risultati della quarta giornata di Serie A Enilive 2025/26.
Lecce-Cagliari 1-2
Bologna-Genoa 2-1
Verona-Juventus 1-1
Udinese-Milan 0-3
Lazio-Roma 0-1
Cremonese-Parma 0-0
Torino-Atalanta 0-3
Fiorentina-Como 1-2
Inter-Sassuolo 2-1
Napoli-Pisa 3-2
LA CLASSIFICA
Napoli 12
Juventus 10
Milan 9
Roma 9
Atalanta 8
Cremonese 8
Como 7
Cagliari 7
Udinese 7
Inter 6
Bologna 6
Torino 4
Lazio 3
Sassuolo 3
Hellas Verona 3
Fiorentina 2
Genoa 2
Parma 2
Pisa 1
Lecce 1
Il verdetto si avvicina. Le intuizioni decisive di Allegri e Tare. Ecco cosa spera di trasmettere Maxdi Antonio Vitiello
1 Il verdetto si avvicina. Le intuizioni decisive di Allegri e Tare. Ecco cosa spera di trasmettere Max
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Pietro MazzaraAllegri come Conte: analogie a un anno di distanza. A Milanello è tornato un senato forte. Tifo e San Siro: il lavoro continua
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
