Busquets pronto a dire addio al calcio: l'indiscrezione
Sergio Busquets è pronto ad appendere gli scarpini al chiodo. Secondo quanto riportato da COPE, il centrocampista dell’Inter Miami annuncerà a breve il suo ritiro dal calcio giocato al termine della stagione di MLS .
Con 722 presenze, Busquets è il terzo giocatore con più apparizioni nella storia del Barcellona. In Nazionale ha raccolto 143 presenze, diventando uno dei simboli della Spagna
