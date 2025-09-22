Busquets pronto a dire addio al calcio: l'indiscrezione

Busquets pronto a dire addio al calcio: l'indiscrezione
di Federico Calabrese

Sergio Busquets è pronto ad appendere gli scarpini al chiodo. Secondo quanto riportato da COPE, il centrocampista dell’Inter Miami annuncerà a breve il suo ritiro dal calcio giocato al termine della stagione di MLS .

Con 722 presenze, Busquets è il terzo giocatore con più apparizioni nella storia del Barcellona. In Nazionale ha raccolto 143 presenze, diventando uno dei simboli della Spagna