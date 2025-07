Dallera: "Mercato Milan, tempi abbastanza strani. Ma la presenza di Tare e Allegri deve tranquillizzare"

Daniele Dallera, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del Milan e delle sue manovre di mercato:

Sulle perplessità riguardo il lavoro in fase di mercato

"Io credo che i tifosi del Milan debbano essere tranquillizzati dall'arrivo di Tare e poi dall'arrivo di Allegri. Se questi due super professionisti hanno accettato la proposta del Milan vuol dire che ci sono le basi tecniche e societarie per costruire un Milan all'altezza e non un Milan che si barcameni a metà classifica come successo. Pertanto un Milan competitivo verrà costruito".

Sulla costruzione della squadra che procede a rilento

"I tempi sono abbastanza strani, c'è questa partenza lenta ma bisogna fidarsi di due menti floride, intelligenti e capaci come Allegri e Tare".