Dalma Maradona: "Ci hanno negato la possibibilità di girare parte del documentario su mio padre nello stadio a lui intitolato"

Dalma Maradona, figlia di Diego Armando Maradona, ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato ovviamente anche del padre scomparso a 60 anni poco più di un anno fa. Dalma, fra le altre cose, ha detto: “Amo Napoli e il Napoli, sento che la passione nei confronti di mio padre va di molto oltre il calcio e per questo provo tante cose per i tifosi napoletani. Quando abbiamo girato il documentario ‘La hija de Dios’, Napoli è stata l’ultima tappa del nostro viaggio, ma ci è stato negato l’accesso allo stadio intitolato a mio padre. Attraverso la casa di produzione locale (la Bronx) abbiamo chiesto le autorizzazioni necessarie per girare allo stadio ma il Napoli ci ha detto di no. Non ci potevo credere, così ho chiesto di riprovare. Niente. Ci hanno detto di no con una mail di pochissime parole, senza spiegazioni o motivazioni”.