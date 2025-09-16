Damascelli: "Serie A mediocre. Modric contro il Bologna ha risolto una partita brutta"
In un editoriale su Il Giornale, il noto giornalista Tony Damascelli ha spiegato così la sfida tra il Milan e il Bologna, elogiando Luka Modric: "Modric ha risolto una partita brutta, nello sciopero dei tifosi e della comitiva arbitrale, che ha portato alla puntuale sceneggiata di Allegri, ormai vittima del personaggio costruitosi a Torino.
L’espulsione fa parte della sua sguaiata commedia, il risultato non deve ingannare e va fatta una riflessione generale sulla mediocrità tecnica e agonistica della Serie A, mascherata, in alcuni casi, dal numero spettacolare di gol, trattasi di episodi, non conseguenze di football intenso e di qualità".
