DAZN, sono quasi due milioni gli utenti abbonati in Italia

Sono circa due milioni gli abbonamenti sottoscritti a DAZN in Italia. Lo riferisce Calcio&Finanza, che cita fonti vicini alla Lega Serie A. Il dato, evidenzia il portale di economia applicata al calcio, va letto anche in considerazione del fatto che l’emittente consente la fruizione in contemporanea su due dispositivi diversi. Si tratterebbe inoltre di numeri in linea con i dati di audience.