De Canio su Milan e Napoli: "Hanno due allenatori che giocano per vincere e non per essere belli"

De Canio su Milan e Napoli: "Hanno due allenatori che giocano per vincere e non per essere belli"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:09News
di Enrico Ferrazzi

Gigi De Canio è intervenuto a TMW Radio e ha rilasciato queste parole sul Milan di Allegri e il Napoli di Conte che sono in vetta classifica della Serie A:

Qual è la squadra tra le prime quattro che al momento le dà più garanzie?
"Metto Napoli e Milan alllo stesso piano, perché hanno una rosa omogenea e valida dal punto di vista tecnico; inoltre hanno due allenatori molto pragmatici che lavorano e giocano per vincere e non per essere belli".

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Milan 28 
Napoli 28
Inter 27
Roma 27 
Bologna 24
Como 24 
Juventus 23 
Lazio 18 
Udinese 18 
Sassuolo 17 
Cremonese 17
Atalanta 16
Torino 14 
Lecce 13 
Cagliari 11 
Genoa 11 
Parma 11 
Pisa 10 
Fiorentina 6 
Verona 6 