De Canio su Milan e Napoli: "Hanno due allenatori che giocano per vincere e non per essere belli"

Gigi De Canio è intervenuto a TMW Radio e ha rilasciato queste parole sul Milan di Allegri e il Napoli di Conte che sono in vetta classifica della Serie A:

Qual è la squadra tra le prime quattro che al momento le dà più garanzie?

"Metto Napoli e Milan alllo stesso piano, perché hanno una rosa omogenea e valida dal punto di vista tecnico; inoltre hanno due allenatori molto pragmatici che lavorano e giocano per vincere e non per essere belli".

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Milan 28

Napoli 28

Inter 27

Roma 27

Bologna 24

Como 24

Juventus 23

Lazio 18

Udinese 18

Sassuolo 17

Cremonese 17

Atalanta 16

Torino 14

Lecce 13

Cagliari 11

Genoa 11

Parma 11

Pisa 10

Fiorentina 6

Verona 6