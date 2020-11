De Grandis: "Nel Milan i tre dietro la punta hanno tutti delle grandi alternative"

Stefano De Grandis, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato così di Rafael Leao: “Secondo me è quello che ha fatto lo scorcio di stagione migliore nel Milan. Ha fatto 2 gol e 3 assist, il Milan ha una serie di dodicesimi uomini. I tre dietro la punta hanno tutti delle grandi alternative. Leao e Rebic sono quelli che giocano sulla sinistra, Brahim Diaz e Calhanoglu giocano centrali e Castillejo e Saelemaekers sono sulla fascia destra. Sono tutti giocatori che per tipo di passo, per tecnica, per capacità di saltare l’uomo e per gol nelle gambe possono essere gli uomini che entrano dalla panchina e ti salvano la partita. Rebic sta soffrendo l’ascesa di Leao. Dal momento in cui il portoghese ha preso il posto sulla sinistra non gliel’ha più restituito. Sono giocatori diversi, Leao ha strapotere fisico, Rebic invece è uno che dal punto di vista tecnico è un sottovalutato. In più uno è fisico e può fare la prima punta mentre il croato è più una seconda punta”.