De Grandis: "Pioli può far ruotare Romagnoli, Kjaer e Tomori"

Stefano De Grandis, intervenuto su Sky nella trasmissione 23, ha parlato della possibilità che il Milan ha di far ruotare Alessio Romagnoli, Fikayo Tomori e Simon Kjaer nel ruolo di difensore centrale. De Grandis ha detto: “Tomori ha dato velocità alla difesa del Milan, e la panchina contro la Roma di Romanogli, non vuol dire che sia stato fatto fuori. Significa che a seconda della partita, Pioli potrà far ruotare Tomori, Romagnoli e Kjaer. Il calo che ha avuto il Milan è stato fisiologico, ora però è importante che la squadra sia ripartita. Contro la Roma hanno avuto coraggio, l’unico che non mi è piaciuto è stato Leao”.