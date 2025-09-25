De Laurentiis: "Il calcio concepito come oggi è destinato a morire a causa dei costi"
Al termine della proiezione della prima del film sul quarto Scudetto del Napoli, è intervenuto anche il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, che ha parlato anche del futuro del calcio italiano. Queste le sue parole riprese da TMW: "Il calcio deve trovare una sua nuova strada, perché così com’è oggi concepito in Italia ed in molti paesi in Europa è destinato a morire perché non potrà sopravvivere e sopportare i costi attuali.
Mi auguro che ci sia ad un certo punto una possibilità di rivedere in che modo organizzare i campionati, in che modo organizzare il gioco del calcio affinché i ragazzini e i giovani non si distraggono come oggi fanno e regalandosi soltanto gli highlights perché durante le partite smanettano, non hanno tempo per vedere quello che loro giudicano lento e noioso e appartenente al passato".
