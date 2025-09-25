De Laurentiis: "Il calcio concepito come oggi è destinato a morire a causa dei costi"

di Federico Calabrese

Al termine della proiezione della prima del film sul quarto Scudetto del Napoli, è intervenuto anche il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, che ha parlato anche del futuro del calcio italiano. Queste le sue parole riprese da TMW"Il calcio deve trovare una sua nuova strada, perché così com’è oggi concepito in Italia ed in molti paesi in Europa è destinato a morire perché non potrà sopravvivere e sopportare i costi attuali.

Mi auguro che ci sia ad un certo punto una possibilità di rivedere in che modo organizzare i campionati, in che modo organizzare il gioco del calcio affinché i ragazzini e i giovani non si distraggono come oggi fanno e regalandosi soltanto gli highlights perché durante le partite smanettano, non hanno tempo per vedere quello che loro giudicano lento e noioso e appartenente al passato".