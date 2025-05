De Laurentiis: "Pregherò Conte di rimanere, ma non lo posso costringere se il suo richiamo è da un'altra parte"

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato dello scudetto dei partenopei: "Napoli è straordinaria, la conosco. Vengo da una famiglia napoletana, so cosa significa festeggiare. Me lo aspettavo dal momento che ho preso Conte che è un vincente. Con lui ci siamo frequentati tanti anni fa alle Maldive, a novembre l'ho cercato quando le cose non andavano bene e lui mi ha detto: 'Aurelio, io non ho fatto insieme a te la squadra. Vediamoci a giugno e partiamo da lì'. Così è stato. E' un vincente, è straordinario. Secondo me è il più grande allenatore che si possa avere e quindi siamo arrivati a meta".

Conte rimane?

"Conte ha tre anni di contratto. Se vuole restare in maniera felice e andare alla conquista della Champions League, che secondo me è una cosa che coronerebbe ancora di più la sua carriera, noi siamo tutti pronti ad assisterlo come si deve. Se poi il suo richiamo fosse da qualche altra parte, io non voglio costringere mai nessuno. Lo pregherò di rimanere, ma non lo posso di certo costringere".

Quando vi incontrerete?

"Presto".

Il momento di questo campionato in cui ha avuto paura di non farcela?

"Non sono un uomo che ha paura. Il cinema mi ha insegnato a non avere paura".

Sarà un mercato importante?

"Come tutti gli anni, è sempre stato un mercato importante. I tifosi devono stare tranquilli. Sono in buone mani".