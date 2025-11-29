De Paola spiega in cosa Allegri è cambiato rispetto all'ultima esperienza alla Juventus

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onsa sulle frequenze di TMW Radio, il direttore Paolo De Paola ha presentato e parlato della sfida in programma sabato sera a San Siro tra il Milan e la Lazio.

Milan-Lazio, che partita dobbiamo aspettarci?"E' una bella sfida, tra giochisti e risultatisti. Allegri? Per quello che sta facendo al Milan, si vede una differenza netta rispetto a quello che stava facendo alla Juve. Le cose vanno analizzate. Allegri è cambiato, offre una qualità di calcio diversa rispetto a prima. Su Sarri dico che mi sembra una narrazione troppo edulcorata su di lui. E' arrivato a un punto cruciale della sua carriera, si è appagato e ha ritenuto di non poter fare di più. Sarri però ha fallito, era una speranza come Sacchi. Tutto il sarrismo dopo Napoli non è approdato a quelle vittorie che potevamo potesse portare il suo nuovo credo. Lui sta dimostrando che è il migliore del cortile ora, ma è un limite. Doveva fare quel salto di qualità nell'Olimpo che non è arrivato, perché non ha più quell'ambizione e voglia Ora si sente arrivato".

VERSO MILAN-LAZIO, LE PAROLE DI ALLEGRI IN CONFERENZA STAMPA

"È normale - ha dichiarato Massimiliano Allegri in conferenza stampa pre Milan-Lazio - che il derby di Milano sia importante, ti dà grande adrenalina. Non bisogna uscire dall'obiettivo finale: entrare tra le prime quattro. In sette punti al momento ci sono sette squadre con la Lazio che sta rientrando, è stata sottovalutata, Sarri sta facendo un ottimo lavoro. Non hanno fatto mercato, hanno avuto infortuni, per noi sabato sarà una partita difficile, perché è una squadra ben organizzata che sembra che ti conceda ma ti concede poco. Hanno la possibilità di rientrare nel giro Champions. La vittoria nel derby è stata meravigliosa, però basta. Siamo a giovedì, sabato c'è un'altra partita importante, ci sono tre punti che ci permetterebbero di fare un passettino verso il nostro obiettivo. Tutte le partite andrebbero affrontate come se avessimo di fronte grandi squadre. La Lazio negli ultimi 10 anni ha vinto tanti trofei, è una squadra che ha fatto la Champions, è di valore e ben allenata. Sarà un mese bello da vivere, c'è anche la Coppa Italia contro la Lazio. La Coppa Italia è un obiettivo, a Roma a maggio si sta sempre molto bene. Poi c'è anche la Supercoppa, che non sarà semplice. Ma facciamo un passettino alla volta, la partita di domani contro la Lazio sarà comunque differente da quella in Coppa Italia".