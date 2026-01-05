De Paola: "Vantaggio delle prime tre incolmabile. Attenzione al Milan, sornione rimane lì"

vedi letture

Paolo De Paola, giornalista, è intervenuto nel corso di L'Editoriale sulle frequenze di TMW Radio. Le sue parole sulla vetta della classifica, all'indomani della diciottesima giornata.

Si è ormai creata una frattura decisiva fra le prime tre e le altre?

"Assolutamente sì. Il vantaggio delle prime tre, che hanno anche una partita da recuperare, mi sembra quasi incolmabile. la Juventus deve ormai concentrarsi sulla lotta Champions e mangiarsi le mani per ciò che ha buttato via contro il Lecce".

Inter-Napoli potrà essere lo snodo scudetto per eccellenza?

"Sarà questa la partita in cui capiremo chi potrà essere l'eletta, anche se poi non è detto che debba essercene per forza una. Attenzione poi anche al Milan, che sornione rimane lì, libero da impegni europei e pronto a dare fastidio a chiunque. L'Inter mi ha impressionato con il Bologna per la pressione che ha esercitato contro una squadra ben allenata. I nerazzurri l'hanno vinta proprio su quel piano e in più, il fatto che Chivu non fosse soddisfatto dopo mezz'ora fa capire che la salita di gradini dell'Inter è stata notevole. La sfida di San Siro del prossimo weekend sarà sicuramente interessante"