De Rosa: "L'Atalanta va al triplo rispetto al Milan"

Geri De Rosa, intervenuto a Sky Sport 24, si è espresso sul match di Bergamo, prossima partita dei rossoneri: L'Atalanta va al triplo rispetto al Milan, i rossoneri stanno facendo un passo alla volta e crescendo. Il Milan ha avuto grande difficoltà a fare gol, togliendo i rigori il capocannoniere è The Hernandez che non ci sarà. E' una partita in cui il Milan deve stare molto attento a non scatenare l'agonismo e l'aggressività dell'Atalanta.