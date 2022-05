De Siervo: "Serie A fra le leghe emergenti. Quello di quest'anno è un grandissimo risultato"

MilanNews.it

L'ad della Lega Luigi De Siervo ha parlato a DAZN a margine della cena di gala a Roma organizzata dalla Lega: "Abbiamo cercato di coinvolgere i nostri partner di Serie A. Abbiamo cercato di raccogliere fondi per l'AIRC e per Save the Children per i bambini ucraini, è una Lega che non pensa solo a giocare ma anche alla comunità dei tifosi".

Il campionato così aperto in tutte le zone di classifica?

"E' un grandissimo risultato, merito ai presidenti, alle squadre e agli allenatori. L'obiettivo è giocarsi tutto all'ultimo respiro e qui ci stiamo riuscendo, dopo 2 anni di Covid sono il premio meritato".

Cosa manca per raggiungere livelli della Premier?

"Il tema è complicato, la globalizzazione dei mercati internazionali è avvenuta in 15 anni. Erano anni decisivi e noi eravamo concentrati troppo su ciò che succedeva in Italia. Ora abbiamo aperto uffici all'estero, stiamo sviluppando un team di professionisti che renderanno sempre più interessante il nostro campionato. La nostra è una delle Leghe emergenti al mondo, è un lavoro importante che ha bisogno di tempo per avere risultati. Il poter vendere diritti all'estero per un periodo più lungo sarà importante, così potremo crescere. Dobbiamo uscire da un sistema di regole e burocrazia che ha bloccato l'Italia, l'obiettivo è raddoppiare i risultati all'estero".