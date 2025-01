De Siervo: "Soddisfazione nel vedere la Lega A compatta"

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - "C'è soddisfazione nel vedere una Lega finalmente compatta. Non è tanto il risultato singolo mio, credo che sia chiaro che stavolta è successo qualcosa di speciale, c'è una compattezza che non si sono visti negli ultimi anni. Credo che questo sia frutto del lavoro fatto tutti insieme, è stato un riconoscimento di quanto fatto in questi anni.

Questa compattezza credo che porterà a obiettivi più ambiziosi e credo che queste siano le premesse per fare il meglio per i prossimi quattro anni". Lo ha detto Luigi De Siervo, rieletto oggi amministratore delegato della Lega Serie A, intervenuto in conferenza stampa al termine dell'assemblea dei club. (ANSA).