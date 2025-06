De Vecchi: "Se Onana è stato venduto a 55 milioni e il Chelsea ne offre 18 per Maignan mi lascia perplesso"

vedi letture

Ad oggi Mike Maignan resta al Milan: non si è trovato un accordo col Chelsea che non è andato oltre i 18 milioni di euro per il cartellino. I rossoneri sono rimasti sulle proprie valutazioni e non hanno ceduto, rischiando però di perdere il portiere alla scadenza del contratto al 30 giugno 2026.

Walter De Vecchi, in diretta su Radio Sportiva, ne parla così: "Se penso che Onana è stato venduto per 55 milioni di euro e il Chelsea ne propone 18 mi lascia perplesso".