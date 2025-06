De Zerbi contro Cellino: "Chi era lo aveva già ampiamente dimostrato"

La situazione del Brescia è ancora in divenire, formalmente il club ha tempo fino al 24 giugno per completare l'iscrizione, ma il non aver rispettato al data di venerdì 6 giugno per il pagamento dell'ultimo bimestre della passata stagione mette le Rondinelle in una posizione di svantaggio: difficilmente si vedranno nel prossimo campionato di Serie C, categoria dove sono finite a margine della stagione di Serie B, per una penalizzazione inflitta a seguito della problematica della scadenza del 17 febbraio, e da scontare nella stagione 2024-25. Il che significa, classifica riscritta.

Sul tema, come si legge su tuttoc.com che riprende il Giornale di Brescia, è intervenuto anche l'attuale tecnico dell'Olympique Marsiglia Roberto De Zerbi, bresciano di nascita e nel club solo in una parentesi nel 2008, quando da calciatore collezionò 17 presenze con i biancazzurri.

Queste, le parole del tecnico: "Fatico a trovare le parole. Sono incavolato nero. Cellino chi era lo aveva già ampiamente dimostrato. Non è degno di una sola parola. Anzi, a proposito di parole. Ci tengo a dire che non credo a una sua sola parola quando dice di essere stato imbrogliato o di essere una vittima. La sua storia dimostra in maniera esaustiva che non solo non può essere stato raggirato, ma che anzi lui ha sempre cercato di raggirare tutti".