De Zerbi esordio ok, pari per 3-3 del Brighton a Liverpool

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - All'esordio in Premier League sulla panchina del Brighton, Roberto De Zerbi sogna a lungo il colpaccio ad Anfield Road contro il Liverpool che, però, rimonta, ma non riesce ad andare oltre il 3-3 finale nella sfida odierna con i 'seagulls' (gabbiani). La squadra ospite aveva conquistato addirittura il doppio vantaggio con Trossard (4' e 17' pt), ma il brasiliano Firmino ha dimezzato il ritardo nel punteggio al 33' pt. Nella ripresa sempre Firmino ha siglato la rete del pareggio (9'), quindi un autogol di Webster sembrava aver messo fine ai sogni di punti degli ospiti, che hanno pareggiato (3-3) al 38' ancora con Trossard. Buon esordio per De Zerbi: il 'suo' Brighton in classifica è quarto, con 14 punti, il Liverpool nono a quota 10. (ANSA).