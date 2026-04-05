Del Piero ci va giù pesante: "Terzo flop dell'Italia imbarazzante, serve progettualità"

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(ANSA) - ROMA, 03 APR - "Ci sono molte sensazioni negative: tristezza, arrabbiatura, delusione e incredulità. La prima volta era stato uno choc, la seconda un incubo e la terza imbarazzante da giustificare". Alessandro Del Piero è uno dei grandi azzurri che vent'anni fa in Germania ha alzato la Coppa del mondo: l'ex attaccante ora, di fronte all'ennesima debacle dell'Italia del calcio, non fa sconti a nessuno. "Indipendentemente da di chi sia la colpa: Gattuso, Buffon e Gravina. Siamo indietro di tanto, non solo rispetto ai nostri standard ma anche a chi ha studiato ed è ripartito da capo, come Francia e Germania che con coraggio hanno intrapreso certi percorsi. Anche se qui, a oggi, le soluzioni sembrano molto lontane" le parole di Del Piero ospite a Sky Calcio Unplugged. Il nome dell'ex n.10 della Juventus, 95 presenze in azzurro, torna tra i possibili candidati alla presidenza federale: ed era già successo nel 2024, quando Del Piero non aveva confermato né smentito l'ipotesi di scendere in campo: "Non dico no, ma nessuno mi ha candidato": aveva detto allora. Quanto a oggi, le idee sono chiare sullo stato attuale del movimento calcistico. "Ognuno di noi deve avere voglia di reagire e ripartire, mettersi in gioco, studiare e lavorare per risolvere le cose con entusiasmo", spiega l'ex campione, che auspica una riforma reale che non passa dalle singole persone e dai ruoli che rivestono.

"Ho sempre creduto nel gioco di squadra, non ci deve essere un capro espiatorio né una persona chiamata a risolvere tutto - sottolinea -. Va analizzato cosa non funziona nel calcio maschile, perché quello femminile e gli altri sport stanno facendo cose straordinarie. Il talento c'è e si è focalizzato in altri sport dove hanno saputo ricostruire. I problemi sono nei settori giovanili, ma anche in stadi e investimenti. Dipende da tante persone: dai presidenti in giù, dirigenti e allenatori". Si è perso il contatto con il territorio e con la "tradizione": e alla luce del terzo Mondiale che l'Italia non potrà giocare e di un'intera generazione tagliata fuori, giovani e giovanissimi che continuano a non poter vedere la Nazionale nella coppa iridata va ridato valore alla Nazionale. Ora secondo Del Piero si vive in maniera diversa rispetto al passato: "Ai miei tempi, andavo col coltello tra i denti e il caschetto in testa. Dobbiamo fare un passo indietro e dire che non siamo più i migliori, neanche i secondi e i terzi. L'orgoglio va messo da parte, serve umiltà". "Non è solo un discorso di soldi, serve progettualità con passaggi da rispettare - conclude Del Piero -. Serve tempo: col tempo, Gasperini all'Atalanta è diventato immortale. Ancelotti alla Juve sembrava l'allenatore più scarso del mondo, ma non è così. Serve qualcosa in più che pensare a salvarsi il c..o. I calciatori non si costruiscono, si plasmano e si aiutano ad arrivare". (ANSA).