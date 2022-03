Deloitte Football Money League 2022, i dati corretti sul Milan: +40% nei ricavi rispetto all'anno scorso

MilanNews.it

© foto di Uff. Stampa Milan

È stata pubblicata la versione corretta ed aggiornata della “Deloitte Football Money League 2022", vale a dire lo studio annuale sui bilanci delle società di calcio varato ogni anno da Deloitte, una delle più importanti società di revisione al mondo.

In questo aggiornamento figurano quindi correttamente i dati del Milan, che torna in classifica a tre anni dall’ultima volta, era la stagione 17/18, e lo fa al diciannovesimo posto con 216,3 mln di € di ricavi (Al dato di bilancio (261 mln€) vanno tolte alcune voci, come player trading e provisions che tipicamente non fanno parte delle revenue operative, ndr). Per i rossoneri si tratta della cifra più alta degli ultimi 5 anni (192 mln nel 2017, 208 nel 2018, 206 nel 2019 e 154 nel 2020, ndr), con un aumento del 40% rispetto alla scorsa stagione nonostante il Covid abbia colpito in pieno il mondo del pallone.

Secondo lo studio di Deloitte i ricavi dei rossoneri sono suddivisi in questo modo: 69,1 mln€ dall'area commerciale (32%) e 147,2mln€ dai diritti tv (68%). Rimane vuota la voce matchday a causa della chiusura degli stadi nello scorso campionato.