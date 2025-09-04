Dg Wolfsburg: "Volevamo che Odogu restasse ma il Milan lo ha voluto: tutto è cambiato"

vedi letture

David Odogu è un nuovo calciatore del Milan e oggi si è anche presentato ai giornalisti in conferenza stampa. Il classe 2006 è stato un colpo totalmente a sorpresa della dirigenza rossonera che lo ha messo sotto contratto per quattro anni con l'opzione di un quinto, sborsando nelle casse del Wolfsburg circa 7 milioni di parte fissa a cui si potrebbero aggiungere i 3 milioni di bonus. Al Kicker ha parlato il direttore generale del club tedesco Peter Christiansen che ha commentato la trattativa.

Le parole del direttore generale danese Peter Christiansen: "Volevamo che il giocatore si affermasse qui, non c'erano dubbi. C'era un piano preciso in tal senso, che avrebbe incluso anche un prestito in Germania o altrove per aumentare il minutaggio e favorire la crescita personale. C'è stata una buona comunicazione al riguardo, ma tutto è cambiato completamente quando il Milan lo ha voluto. David e i suoi agenti erano convinti che questo fosse il passo giusto per lui. Gli auguriamo tutto il meglio".