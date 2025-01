Di Canio esalta Pavlovic: "E' forte davvero, combatte sempre e ha voglia di lottare per la maglia"

Paolo Di Canio, ex attaccante tra le tante di Lazio e Milan, oggi opinionista sportivo, si è espresso così in diretta a Sky Calcio Club. Questo il suo pensiero in merito alla prestazione di Pavlovic contro il Parma:

"A me piace, è un giocatore forte fisicamente. Altezza, temperamento, grande voglia di lottare per la maglia. E il Milan lo stava per cedere nonostante in difesa non abbia una bella situazione. Ok, Pavlovic non è quel tipo di difensore elegante, ma ha tanta fame, è cattivo. E' forte forte".