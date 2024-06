Di Canio: "Fonseca scelta in linea con il progetto: sa migliorare i giocatori"

vedi letture

Una settimana fa esatta il Milan annunciava Paulo Fonseca come nuovo allenatore della prima squadra, lo faceva tramite il Senior Advisor di RedBird e del club Zlatan Ibrahimovic dopo che per settimane si era protratto un lungo casting con vari nomi, realmente vagliati e suggeriti dai tifosi. Ora c'è attesa per capire cosa apporterà il tecnico portoghese alla squadra, a partire dal prossimo raduno di luglio. Dell'allenatore ha parlato, in termini positivi, Paolo Di Canio in un'intervista rilasciata al Quotidiano Sportivo questa mattina.

Le parole di Di Canio su Paulo Fonseca: "Il Milan ha fatto una scelta in linea con il suo progetto, centrato sui giovani e sulla tecnica. Fonseca è uno che fa un calcio moderno, propositivo, sa migliorare i giocatori. Poi anche qui bisogna vedere cosa ne sarà di Leao: rimane? O lo vendi per essere più squadra? Certo, è uno che i colpi li ha, ma trotterella, si sente bello. E’ come avere un Mbappé, ma dieci categorie inferiori. Non a caso, Ancelotti ha detto che lo prenderebbe a calci nel sedere se lo allenasse".