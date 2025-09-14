Di Canio: "Il Milan non aveva nessuno come Rabiot, cioè uno capace di rompere l’azione avversaria e ripartire palla al piede"

Paolo Di Canio, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso a La Stampa sul Milan: "Di sicuro ha preso un giocatore come Rabiot determinante per dare equilibrio al centrocampo come vuole Allegri, un profilo capace di rompere l’azione avversaria e ripartire palla al piede. Non aveva nessuno così, Modric ha 40 anni e lo puoi impiegare davanti alla difesa solo per ordine e qualità, non per gamba. Ecco perché Rabiot, con i suoi strappi, diventa utile: anche se il mercato del Milan resta un ibrido che ha deluso, perché voleva Vlahovic, poi Hojlund, aveva preso Harder e si ritrova con Nkunku, nessuno ha a che fare con l’altro".

PROBABILE FORMAZIONE MILAN

Il Milan è pronto a tornare in campo, in occasione del terzo turno della Serie A Enilive 2025/2026, i rossoneri ospiteranno domani alle 20.45 a San Siro il Bologna, in quello che è il primo vero big match della stagione. Entrambe le squadre sono a quota tre punti, con una sconfitta alla prima e una vittoria alla seconda: le due formazioni si incroceranno per la prima volta dalla finale di Coppa Italia dello scorso maggio.

L'assenza più pesante, anche questa volta, è quella di Rafael Leao che, secondo quanto confermato da Allegri, ritornerà se va bene in Coppa Italia contro il Lecce. Non ci sarà anche l'altro lungodegente Ardon Jashari. Per il resto il tecnico livornese avrà tutti a disposizione, inclusi gli ultimissimi arrivi Nkunku, Rabiot e Odogu che però non dovrebbero partire dall'inizio. Davanti a Maignan ci sarà la linea a tre con Pavlovic, preferito a De Winter, con Tomori e Gabbia. Sugli esterni non si cambia: Saelemaekers ed Estupinan che saranno sulla linea mediana insieme a Modric, Rabiot, all'esordio assoluto in rossonero, e Fofana. In attacco, alle spalle dell'unica punta Santiago Gimenez, ci sarà, come riportato da Peppe Di Stefano di SkySport, Ruben Loftus-Cheek, con Pulisic utilizzato come arma a gara in corso.