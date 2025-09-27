Di Gennaro: "Con Rabiot il Milan ha portato il livello del centrocampo a quello del Napoli, acquisendo forza ed esperienza"

Antonio Di Gennario, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato così di Luka Modric e Stanislav Lobotka che domani sera si affronteranno in Milan-Napoli: "Comunque vada vedremo una regia di grande qualità. Hanno visione e tempi di gioco, con qualche differenza. Lobotka ha meno capacità di lancio mentre Modric verticalizza con grande facilità. Lo slovacco gioca più sul corto e riesce comunque a farlo con grande efficacia. Parliamo di due reparti completi in tutto, fisici e dotati di capacità realizzativa. Parliamo di due squadre che subiscono poco, in grado di avere qualità e allo stesso tempo equilibrio. Dal centrocampo arriva il filtro necessario, questa prerogativa potrà risultare decisiva in una gara così incerta".

Grande attesa anche la sfida tra Rabiot e McTominay e tra lo stesso Modric e De Bruyne in mezzo al campo: "I rossoneri con il francese hanno portato il livello del centrocampo a quello dei partenopei, acquisendo forza ed esperienza. Il Napoli si porta dietro le certezze acquisite nel campionato scorso, ma la mossa di spostare lo scozzese sulla sinistra si è rivelata decisiva, diventando un uomo offensivo in più che va a inserirsi e concludere. Cosa mi ha colpito di Modric e De Bruyne? La loro umiltà. Ci mettono passione, voglia e la capacità di essere sempre nelle migliori condizioni. Parliamo di grandi giocatori che hanno l'umiltà e l’ambizione di fare cose importanti per loro stessi e per quello che danno alla squadra a livello di gioco e carisma. I campioni migliorano il nostro campionato e i loro compagni, come lo facevano ai miei tempi i vari Rummenigge, Platini, Maradona e Zico".