Di Marco per Milan-Salernitana: seconda assoluta in Serie A

Milan-Salernitana sarà l'ultima giornata di campionato. La sfida si giocherà sabato sera alle 20.45 a San Siro e non ha nulla da dire per nessuna delle sue squadre. I rossoneri sono già matematicamente al secondo posto da due turni mentre i campani sono già retrocessi da diverso tempo. L'unico reale motivo di interesse, lato Diavolo, riguarda gli addi di Giroud e Kjaer come pure, con ogni probabilità, quello di Stefano Pioli. E per l'occasione il designatore arbitrale Rocchi ha voluto mandare il direttore di gara Davide Di Marco della sezione di Ciampino.

Si tratta solamente della seconda partita in Serie A per il fischietto laziale. L'unico altro precedente risale, sempre in questo campionato, al 15 aprile 2024 quando Di Marco si ritrovò a dirigere la partita tra Fiorentina e Genoa. La sfida terminò con il risultato di 1-1 e l'arbitro estrasse tre cartellini gialli e concesse anche un calcio di rigore.