Di Marzio: "Fofana sa che c'è l'offerta del Milan: deciderà dopo l'Europeo"

Gianluca Di Marzio fa il punto sul mercato del Milan a Calciomercato - L'Originale: "Quattro degli obiettivi sono all'Europeo e sono in semifinale. Si tratta di Fofana, Rabiot, Depay e Morata. Ora la loro attenzione è lì, tra una settimana potranno decidere cosa fare. L'obiettivo numero uno del Milan per l'attacco è Morata, le sensazioni sono positive. Il piano B è Lukaku, ma è già più complicato per l'interesse del Napoli..

Capitolo centrocampo: "Fofana sa che c'è l'offerta, deciderà poi alla fine dell'Europeo. Altri obiettivi, lo sappiamo, sono Diogo Leite ed Emerson Royal".