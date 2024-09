Di Marzio: "In caso di sconfitta pesante e rovinosa Fonseca rischia la panchina"

Il Milan e Fonseca si giocano già una fetta importante di stagione e futuro domani sera alle 20.45 quando a San Siro sfideranno l'Inter nel derby. Contro i cugini nerazzurri la squadra rossonera ha un conto aperto - disonorevole - di sei sconfitte consecutive. A questo si aggiunge un avvio di campionato deludente sotto ogni punto di vista e la possibilità che il tecnico portoghese abbia le ore contate. Per domani Fonseca avrebbe pronto un cambio tattico: un 4-4-2 con la doppia punta (LEGGI QUI). In studio a Sky Sport 24 ne hanno parlato con il giornalista Gianluca Di Marzio.

Le parole di Di Marzio su Paulo Fonseca e sul suo futuro in relazione al derby: "Fonseca mi sembrava dimesso e preoccupato al termine della partita contro il Liverpool. Oggi l’ho rivisto carico: spesso noi giornalisti non ci rendiamo conto e giudichiamo in maniera superficiale. In caso di sconfitta pesante e rovinosa rischia la panchina. Non ci sono nomi più avanti deegli altri: c’è una lista perché un grande club deve essere pronto nell’eventualità".