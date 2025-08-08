Di Michele: "Quale punta per il Milan? Vlahovic meglio di Hojlund, è più di movimento"

vedi letture

L'ex attaccante e tecnico David Di Michele è stato ospite di Calciomercato e Ritiri, trasmissione di TMW Radio.

Milan, meglio Vlahovic o Hojlund?

"Vlahovic lo conosce, quindi meglio lui, perché è più di movimento. Vlahovic con Allegri è riuscito a migliorare anche il gioco di squadra".