MN - Quando Jashari giocava trequartista. L'ex allenatore: "Con la sua forza fisica era micidiale"

Ardon Jashari sarà il nuovo pilastro del centrocampo del Milan ma non tutti sanno che in carriera lo svizzero ha giocato anche come trequartista, dando risultati anche piuttosto interessanti. A spiegarcelo in un'intervista realizzata da MilanNews.it lo scorso 4 luglio, il suo ex allenatore ai tempi delle giovanili del Lucerna, Sandro Chieffo:

Sandro Chieffo, Lei è stato una figura importante nella crescita di Ardon Jashari

"L'ho allenato per quasi quattro anni, accompagnandolo dall'Under 18 alle porte della prima squadra. Giocatore fantastico, che copriva più ruoli. Lo facevo giocare trequartista, un 10, ed era micidiale".

11 reti in 43 presenze sotto la sua guida

"Con la forza fisica che aveva si buttava negli spazi e segnava spesso. Ma poi viste anche le sue caratteristiche, col passare del tempo ho deciso di arretrargli il raggio d'azione, gli ho fatto fare il mediano ma può fare anche la mezz'ala. Praticamente tutti i ruoli del centrocampo".

Qual è a oggi il suo ruolo ideale?

"Oggi lo vedo come un 6, quindi un vertice basso del centrocampo. Poi, intendiamoci, Ardon può fare anche la mezzala, dipende dalle caratteristiche dei compagni di squadra. Ma per me è un 6: mi pace come anticipa le situazioni di gioco, le giocate".

