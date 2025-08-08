Rossoneri Rewards: AC Milan vicino ai tifosi in Italia e nel mondo

A pochi mesi dal lancio, Rossoneri Rewards cresce e si apre a nuovi orizzonti. Il programma fedeltà di AC Milan, pensato per premiare la passione dei suoi tifosi, è ora attivo nei principali Store fisici del Club - il Flagship Store di Via Dante, il Casa Milan Store e l'AC Milan Store di Malpensa T1 - e parla anche al pubblico internazionale. Un'estensione che rende ancora più semplice e immediato per i tifosi rossoneri accumulare punti e accedere a vantaggi esclusivi.

L'iscrizione al programma, completamente gratuita, consente di iniziare subito a collezionare punti con ogni acquisto, sia online che in negozio. Il sistema mantiene la sua struttura a tre livelli - Giocatore, Capitano e Leggenda - pensata per offrire benefici sempre più speciali: sconti anticipati su promozioni stagionali, offerte dedicate, accesso a prodotti riservati, inviti a eventi esclusivi e la possibilità di vivere esperienze indimenticabili come assistere a una partita a San Siro da posizioni privilegiate. Con Rossoneri Rewards, ogni acquisto diventa un'occasione per avvicinarsi ancora di più al cuore del Milan: ogni euro speso equivale a un punto, da utilizzare per riscattare premi, sconti e sorprese rossonere.

Per celebrare l'ampliamento del programma, dal 7 al 14 agosto tutti gli utenti - nuovi iscritti e membri già attivi - potranno beneficiare della personalizzazione gratuita su tutti i nuovi kit 2025/26, utilizzando il codice LOYALTY25 al momento del pagamento presso gli AC Milan Official Store o su store.acmilan.com.

Rossoneri Rewards continua a crescere, rafforzando il legame tra il Club e i suoi tifosi in ogni parte del mondo. Non perdere l'occasione di unirti al programma e scoprire tutte le opportunità a tinte rossonere.