Giannichedda: "Il Milan ha cambiato, Allegri è una garanzia ma non sappiamo che direzione hanno preso"

L'ex calciatore e tecnico Giuliano Giannichedda ha parlato a TMW Radio, durante la trasmissione "Calciomercato e Ritiri". Le sue parole:

La intriga il Como?

"Mi piace perché c'è Fabregas che è giovane ma ha molte idee innovative, è ambizioso, ha fatto un mercato con giocatori giovani e bravi, che hanno ambizioni. Sono curioso. Ovvio non è più la squadra che può sorprendere come lo scorso anno, ma per gli acquisti che ha fatto può fare un bel campionato. Cosa può fare? Dipende dalle grandi, ma proveranno a piazzarsi per il settimo-ottavo posto, sperando che cada qualche big".

Chi potrebbe soffrire lì davanti?

"Hanno cambiato quasi tutte. Lascio davanti il Napoli, che si è rinforzata con giocatori molto forti. Il Milan ha cambiato, Allegri è una garanzia ma non sappiamo che direzione hanno preso, così la Juventus. L'Inter ha la stessa ossatura ma non sapremo cosa farà Chivu. La Roma può diventare pericolosa, perché Gasperini è ottimo e stanno facendo le cose giuste a livello dirigenziale".