Graziani: "Il Milan deve rinforzarsi davanti. Oltre a Vlahovic serve un'altra punta"
MilanNews.it
Ciccio Graziani ha commentato le manovre di mercato del Milan. Ecco le sue parole a Radio Sportiva:
"Il Milan ha bisogno soprattutto davanti. Ottimo centrocampo, però serve qualcuno davanti perché ad oggi ha solo Gimenez che ha deluso l'anno scorso. Mi aspettavo molto di più da lui e non puoi affrontare una stagione se non prendi altri due attaccanti. Oltre a Vlahovic ne serve un altro se vuoi arrivare nelle prime quattro posizioni".
