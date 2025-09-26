Di Stefano: "Al Milan è tornata una cultura che sembrava persa"

Peppe Di Stefano, collegato per Sky Sport 24 come di consueto dal centro sportivo di Milanello, ha parlato del momento rossonero e soprattutto dell'impatto di Massimiliano Allegri sull'universo milanista.

Le parole di Di Stefano: "Il Milan è stato totalmente ribaltato da Max Allegri. Era l’8 luglio quando vi raccontai di questo cambio di abitudini, una più delle altre: nella sala del camino dove Berlusconi svolgeva quelle conferenze stampa informali con i media, adesso c’è un unico tavolo quadrato con 22 posti a sedere quanti sono i giocatori della rosa. Era questo l’intento di Massimiliano Allegri: non creare quei soliti tavoli da 6 o da 8 ma metterli tutti nella stessa postazione per migliorare la confidenza tra la squadra. Sono tutti giocatori di nazionalità diverse, il francese e l’inglese sono le lingue principali ma si vuole parlare in italiano e questa è stata l’indicazione principale di Massimiliano Allegri. Il tecnico ha cambiato il ritmo a Milanello e soprattutto in campo, ridando delle certezze. Ha semplificato il mondo Milan: orari di allenamenti certi, con giorni di riposo concessi che si vinca o che si perda, con un lavoro ordinario lungo e profondo caratterizzato da tanti doppi allenamenti che al Milan non si vedevano da tanto tempo".

Conclude Di Stefano: "È tornata una cultura del lavoro che sembrava persa. Alla fine i risultati sono arrivati subito: quello che fa più felice il mondo Milan non sono le cinque vittorie in stagione ma che la squadra ha ripreso consapevolezza di quello che era. Un discorso simile a quello fatto l’anno scorso per Antonio Conte al Napoli. Allegri è il leader massimo a Milanello: decide e comanda lui. Un aneddoto, al primo allenamento del primo giorno di raduno, ha riunito la squadra e tutti i dipendenti di Milanello e disse: “Io sono il primo a ridere e scherzare ma vi chiedo serietà durante gli allenamenti, massima puntualità e sudare la maglia anche in allenamento”.