Di Stefano: "Gazidis ha mandato un video da New York, la squadra gli ha risposto rappresentata da Romagnoli"

Peppe Di Stefano, corrispondente di SkySport per il Milan, si è così espresso raccontando della vicinanza della squadra rossonera all'ad Ivan Gazidis: "Facciamo tutti un in bocca al lupo a Ivan Gazidis. L'altro ieri notte l'ad ha mandato un video-selfie da New York alla squadra proiettato in spogliatoio: era sorridente, carico e motivato e la squadra gli ha risposto tramite un whatsapp di Romagnoli in rappresentanza del gruppo, quindi a testimonianza di compattezza e coesione".