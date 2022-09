Dida su Maignan: "È stato sorprendente come abbia imparato tanto in così poco tempo"

MilanNews.it

L'ex preparatore dei portieri del Milan Nelson Dida, intervistato oggi alla Gazzetta dello Sport, ha parlato dell'arrivo di Mike Maignan in Italia che il brasiliano ha vissuto da vicino per ovvi motivi. Queste le parole di Nelson: "Abbiamo puntato sulla sua integrazione nel calcio italiano, doveva capirne i meccanismi, come il vostro calcio si sviluppa. All’inizio ha fatto un po’di fatica ma poi ha imparato tanto in così poco tempo che è stato sorprendente. Siamo rimasti tutti contentissimi della sua dedizione, in ogni partita si notavano miglioramenti".