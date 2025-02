Diddi: "Per trovare equilibrio si poteva provare Thiaw centrocampista centrale con Fofana"

Il Milan perde male a Rotterdam contro il Feyenoord, e nonostante una formazione iper offensiva crea davvero poco. Nonostante le buone intenzioni e le raccomandazioni ai rossoneri, in emergenza e con la coperta cortissima a centrocampo, è mancato equilibrio. Il match analyst Luca Diddi, in video con Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube, ne parla così:

“Il Milan non può permettersi i quattro più Reijnders. Non si può permettere di giocare contro una squadra i cui terzini vanno in sovrapposizione con Leao, Pulisic, Joao Felix, Gimenez e Reijnders in quella posizione. Sono cose che io non concepisco, non è un equilibrio. Avrei un’altra idea rispetto a Terracciano: provare Thiaw centrocampista centrale insieme a Fofana, alzare Reijnders nella sua posizione naturale e giocare con Tomori e Pavlovic dietro. Perché questa cosa qua? Se presuppongo che Leao mi rimane alto e non mi fa la fase difensiva, sull’uscita del suo terzino sinistro faccio uscire Theo alto, scalo con Pavlovic sull’esterno offensivo, scalo Thiaw sulla linea difensiva, abbasso Reijnders vicino Fofana e ho un 4-4-2 con Leao e Gimenez davanti. Equilibrio e ripartenza con Leao. Ecco la mia alternativa a quella che era l’impostazione del Milan. L’equilibrio si poteva trovare con Terracciano, in emergenza con Thiaw in determinate posizioni in fase di non possesso, alla van Bommel, in modo da sfruttare le ripartenze di Leao.

Se pensiamo che Leao segua il terzino siamo fuori, si riparte dal giorno zero. Se si inizia a pensare che Leao è un attaccante che copre solo gli ultimi 35 metri forse facciamo uno step. Ma anche per il giocatore stesso. Appena gli diamo un minimo di ordine tattico Leao non si sa esprimere. Lui è un giocatore che non pensa, è istintivo. Gli devi lasciare la libertà se lo vuoi tenere in un’organizzazione di squadra, altrimenti se vuoi farne a meno sono altre valutazioni. Leao ha enormi potenzialità, negli ultimi 35 metri ti può decidere la partita. Attenzione. Gli ultimi 35 metri senza fase difensiva. Se io, intelligentemente, conosco e percepisco i miei giocatori e so questa cosa qua, trovo un’organizzazione in modo da sfruttare le caratteristiche del mio giocare, senza che lui si senta penalizzato o non si senta libera mentalmente”.