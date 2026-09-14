Diego Moreira show, prime risposte convincenti di uno dei tre colpi estivi di Cardinale

vedi letture

La seconda è quella buona. L'impatto di Diego Moreira al Milan è stato enorme e quasi immediato. La prima partita - contro la Juventus a Torino - a questo punto è stata di rodaggio: allo Stadium il belga è risultato abbastanza impacciato sull'out di destra, lasciando più di qualche perplessità.

Tornato sul lato sinistro contro la Lazio, e subentrando senza particolarmente pressione, ha rimesso in piedi la sfida contro la Lazio con due prodezze balistiche mica da poco. Il tiro al volo dopo il campanile di Pulisic e il sinistro secco da fuori su assist di Rabiot hanno sorpeso un po' tutti: Moreira ha dimostrato grande personalità e capacità tecnica in una situazione tutt'altro che semplice.

L'ex Chelsea è arrivato dallo Strasburgo per 50 milioni di euro più numerosi bonus ed è stato uno dei tre colpi di Cardinale durante il calciomercato estivo insieme a Ramos e Gila. Il belga ha dato un bell'assaggio delle qualità e del potenziale che il Milan ha visto in lui. Anche all'Olimpico Cardinale ha seguito la squadra e nel prepartito era in campo per salutare tutti i calciatori, Diego Moreira compreso.