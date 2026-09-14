Diego Moreira show, prime risposte convincenti di uno dei tre colpi estivi di Cardinale

Diego Moreira show, prime risposte convincenti di uno dei tre colpi estivi di Cardinale
Oggi alle 07:48News
di Manuel Del Vecchio

La seconda è quella buona. L'impatto di Diego Moreira al Milan è stato enorme e quasi immediato. La prima partita - contro la Juventus a Torino - a questo punto è stata di rodaggio: allo Stadium il belga è risultato abbastanza impacciato sull'out di destra, lasciando più di qualche perplessità.

Tornato sul lato sinistro contro la Lazio, e subentrando senza particolarmente pressione, ha rimesso in piedi la sfida contro la Lazio con due prodezze balistiche mica da poco. Il tiro al volo dopo il campanile di Pulisic e il sinistro secco da fuori su assist di Rabiot hanno sorpeso un po' tutti: Moreira ha dimostrato grande personalità e capacità tecnica in una situazione tutt'altro che semplice.

L'ex Chelsea è arrivato dallo Strasburgo per 50 milioni di euro più numerosi bonus ed è stato uno dei tre colpi di Cardinale durante il calciomercato estivo insieme a Ramos e Gila. Il belga ha dato un bell'assaggio delle qualità e del potenziale che il Milan ha visto in lui. Anche all'Olimpico Cardinale ha seguito la squadra e nel prepartito era in campo per salutare tutti i calciatori, Diego Moreira compreso.