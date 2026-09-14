Serie A, la classifica aggiornata: Milan momentaneamente quinto
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Quando il quarto turno di campionato è quasi terminato, il Milan si trova momentaneamente in quinta posizione ad 8 punti, in attesa che giochi il Como questa sera: i lariani sono l'unica squadra che può raggiungere o scavalcare i rossoneri tra quelle che devono ancora scendere in campo. Dopo quattro giornate Amorim è a quota 8 punti con due vittorie, contro Torino e Venezia, e due pareggi, contro Juventus e Lazio.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Lazio 10
Roma 9*
Inter 9*
Cagliari 9
Milan 8
Como 7*
Frosinone 7
Juventus 7
Sassuolo 7
Napoli 6
Atalanta 6
Udinese 4*
Lecce 6
Torino 3*
Fiorentina 4
Bologna 1
Parma 1*
Monza 1
Genoa 1
Venezia 0
*una partita in meno
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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