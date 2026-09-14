Serie A, la classifica aggiornata: Milan momentaneamente quinto

Serie A, la classifica aggiornata: Milan momentaneamente quintoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00News
di Manuel Del Vecchio

Quando il quarto turno di campionato è quasi terminato, il Milan si trova momentaneamente in quinta posizione ad 8 punti, in attesa che giochi il Como questa sera: i lariani sono l'unica squadra che può raggiungere o scavalcare i rossoneri tra quelle che devono ancora scendere in campo. Dopo quattro giornate Amorim è a quota 8 punti con due vittorie, contro Torino e Venezia, e due pareggi, contro Juventus e Lazio.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Lazio 10
Roma 9*
Inter 9*
Cagliari 9
Milan 8
Como 7*
Frosinone 7
Juventus 7
Sassuolo 7
Napoli 6
Atalanta 6
Udinese 4*
Lecce 6
Torino 3*
Fiorentina 4
Bologna 1
Parma 1*
Monza 1
Genoa 1
Venezia 0

*una partita in meno