Serie A, la classifica aggiornata: Milan momentaneamente quinto

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Quando il quarto turno di campionato è quasi terminato, il Milan si trova momentaneamente in quinta posizione ad 8 punti, in attesa che giochi il Como questa sera: i lariani sono l'unica squadra che può raggiungere o scavalcare i rossoneri tra quelle che devono ancora scendere in campo. Dopo quattro giornate Amorim è a quota 8 punti con due vittorie, contro Torino e Venezia, e due pareggi, contro Juventus e Lazio.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Lazio 10

Roma 9*

Inter 9*

Cagliari 9

Milan 8

Como 7*

Frosinone 7

Juventus 7

Sassuolo 7

Napoli 6

Atalanta 6

Udinese 4*

Lecce 6

Torino 3*

Fiorentina 4

Bologna 1

Parma 1*

Monza 1

Genoa 1

Venezia 0

*una partita in meno