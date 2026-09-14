Marocchi: "Modric? Se in mezzo ci sono le distanze giuste non devi correre tanto. Si devono muovere gli altri"

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Marocchi parla dell'utilizzo di Modric nei due di centrocampo nel 3-4-2-1 di Amorim

Che autonomia ha Modric nel 3-4-2-1 di Amorim? Il campione croato è adatto a questo modo di giocare? Nel post partita di Lazio-Milan il tecnico rossonero ha detto la sua, specificando che il croato va sfruttato in fase di controllo e che far finire la partita sui binari della rincorsa continua è controproducente per tutti. Anche Giancarlo Marocchi, in diretta a Sky Calcio Club, sembra essere d'accordo con Amorim sull'argomento:

"Nel 3-4-3 con gli esterni offensivi, lì in mezzo se ci sono le distanze giuste non devi correre tanto, non devi sudare eccessivamente. 41 anni sono 41 anni, ma si devono muovere bene gli altri. Se appena arriva palla hai tre soluzioni… Devi andare sulle linee di passaggio, sul primo gol è stata brava la Lazio. Se ti devi muovere portando anche palla perché gli altri non si smarcano allora diventa difficile".