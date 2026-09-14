Serie A, oggi si chiude la quarta giornata: il programma

Serie A, oggi si chiude la quarta giornata: il programmaMilanNews.it
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Oggi alle 07:36News
di Manuel Del Vecchio
Il programma delle ultime tre partite della quarta giornata di Serie A

La quarta giornata di Serie A Enilive sta per finire. Oggi si conclude il turno di campionato con Como-Parma, Torino-Roma e Inter-Udinese. 

SERIE A, IL PROGRAMMA DEL QUARTO TURNO

VENERDÌ 11/9

ore 20.45, Venezia-Fiorentina 2-4

SABATO 12/9

ore 15, Genoa-Frosinone 1-1
ore 18, Lazio-Milan 2-2
ore 20.45, Atalanta-Cagliari 1-2

DOMENICA 13/9

ore 15, Lecce-Monza 3-2
ore 18, Napoli-Bologna 1-0 
ore 20.45, Sassuolo-Juventus 3-2

LUNEDÌ 14/9

ore 18.30, Torino-Roma
ore 18.30, Como-Parma
ore 20.45, Inter-Udinese