Serie A, oggi si chiude la quarta giornata: il programma
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Il programma delle ultime tre partite della quarta giornata di Serie A
La quarta giornata di Serie A Enilive sta per finire. Oggi si conclude il turno di campionato con Como-Parma, Torino-Roma e Inter-Udinese.
SERIE A, IL PROGRAMMA DEL QUARTO TURNO
VENERDÌ 11/9
ore 20.45, Venezia-Fiorentina 2-4
SABATO 12/9
ore 15, Genoa-Frosinone 1-1
ore 18, Lazio-Milan 2-2
ore 20.45, Atalanta-Cagliari 1-2
DOMENICA 13/9
ore 15, Lecce-Monza 3-2
ore 18, Napoli-Bologna 1-0
ore 20.45, Sassuolo-Juventus 3-2
LUNEDÌ 14/9
ore 18.30, Torino-Roma
ore 18.30, Como-Parma
ore 20.45, Inter-Udinese
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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