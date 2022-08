Dionisi: "Scudetto? Milan favorito, insieme alla sua vicina di casa e alla Juventus"

MilanNews.it

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di campionato con la Juventus, Alessio Dionisi hacommentato così la lotta per il titolo: "Per quanto riguarda i favoriti credo che per ovvie ragioni sia la squadra campione d'Italia, la vicina di casa e la squadra che affronteremo lunedì, ma attenzione alle sorprese".